Descontos nas portagens só depois da análise do grupo de trabalho, diz Governo

A ministra da Coesão Territorial disse esta quinta-feira que é necessário repensar a mobilidade no Interior, adiantando que concorda que são precisos mais descontos nas portagens.

Contudo, essa mudança só acontecerá após a análise do grupo de trabalho que ainda não foi constituído para o efeito, adiantou Ana Abrunhosa, falando a propósito da A23 e A24.

"As portagens são mesmo um custo de contexto, justificando-se neste racional a redução das portagens", declarou aos jornalistas na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, que hoje decorreu em Castelo Branco.

"Nós já fizemos alguma redução das portagens e consta do atual Orçamento do Estado uma norma programática que prevê duas coisas", adiantou a governante.

Em primeiro lugar, será criado "um grupo de trabalho entre vários Ministérios -- do Ambiente, das Infraestruturas, das Finanças e da Coesão Territorial -- no sentido de se criar e planificar e repensar um modelo de transporte público coletivo sustentável".

Depois, e no contexto desse grupo de trabalho, serão "reavaliados os descontos que temos no país para as portagens", adiantou Ana Abrunhosa.