Alemanha. Ataque com faca num comboio “sem motivações terroristas”

O Ministério Público alemão excluiu motivações terroristas no ataque de quarta-feira com uma faca num comboio na Alemanha perpetrado por um apátrida de origem palestiniana, que provocou duas mortes e vários feridos.

“Não há indicações de um contexto terrorista. Os outros elementos do contexto e o curso dos eventos são o objeto da investigação ", disse o porta-voz do Ministério Público de Itzehoe (norte do país), Peter Müller-Rakow, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).

O suposto agressor, de 33 anos, apátrida de origem palestina, foi preso logo após o ataque e vai ser apresentado hoje à tarde, a pedido do Ministério Público, a um juiz que decidirá sobre as providências a serem tomadas.

O agressor é suspeito de ter esfaqueado várias pessoas num comboio expresso regional de Kiel para Hamburgo, no norte da Alemanha.

No ataque morreu um homem de 19 anos e uma jovem de 16, enquanto outras sete pessoas ficarem feridas, algumas delas com gravidade.

O agressor acabou por ser dominado, ainda em pleno comboio, por outros passageiros antes de ser detido pela polícia na estação de Brokstedt, no norte da Alemanha, a meio caminho entre Hamburgo e Kiel.

O suspeito, em tempos um sem abrigo, foi detido há vários meses e acabou por cumprir uma pena de prisão também por agressão, tendo sido libertado em meados deste mês.