TAP desmente lucros de 140 milhões de euros no ano passado

A TAP esclareceu esta quarta-feira que os resultados financeiros da companhia aérea referentes ao ano de 2022 “ainda se encontram por determinar”, desmentindo a notícia avançada pelo "Correio da Manhã", de lucros superiores a 140 milhões no ano passado.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP refere que os trabalhos de elaboração das demonstrações financeiras que dizem respeito ao ano passado “ainda estão em curso” e que, por isso, ainda não há resultados sobre o exercício de 2022.

Assim, a TAP indica que “os valores avançados (...) não têm correspondência com as projeções existentes”, acrescentando que as contas anuais da companhia aérea deverão estar finalizadas em março de 2023.

Nessa altura, acrescenta, os resultados serão divulgados ao mercado no site da própria TAP e da CMVM.

Na passada semana, numa mensagem a colaboradores, a presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse que a empresa iria investir 48 milhões de euros em remunerações aos trabalhadores, "para alívio dos cortes salariais", tendo registado, no ano passado, uma "das maiores receitas da sua história".