Consulte as novas tabelas de retenção na fonte de IRS corrigidas

O Governo já publicou as novas tabelas de retenção na fonte do IRS para o primeiro semestre do ano.

As novas tabelhas foram corrigidas para não absorverem os aumentos salariais nas primeiras posições e possuem efeitos retroativos.

Depois de um alerta da FESAP, o ministro das Finanças tomou a decisão, na semana passada.

stas mudanças ocorrem apenas nas tabelas que estão em vigor para a primeira metade do ano, já que para o segundo semestre já se aplica o novo sistema em que um aumento bruto corresponde a um aumento líquido.