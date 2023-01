Preços de gasolina e gasóleo voltam a subir esta semana

Os preços dos combustíveis voltam a subir já esta segunda-feira. De acordo com o jornal Eco, o litro de gasolina vai ficar mais caro quatro cêntimos, enquanto o gasóleo subirá dois cêntimos.

Assim, quando for abastecer, deverá passar a pagar uma média de 1,712 euros por litro de gasolina simples 95 e 1,631 euros por litro de gasóleo simples, em função dos valores médios praticados nas bombas, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Estes valores resultam, em parte, do fecho das cotações do petróleo. Na semana passada, os preços do brent, que servem de referência para o mercado europeu, registaram uma subida de 0,14%.

Já para esta semana espera-se um aumento de 1,5%, alcançando os 87,52 dólares por barril esta segunda-feira, de acordo com a Bloomberg. Outro fator a ter em conta é o comportamento do mercado cambial.

Regista-se, assim, nova subida, depois dos ligeiros aumentos no gasóleo e na gasolina no início da semana anterior, resultantes da variação nos preços do petróleo e dos produtos refinados nos mercados internacionais, além do crescimento da procura verificado na China e da desvalorização do dólar para um mínimo de nove meses.

Estes preços já têm em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês.

O desconto do ISP está fixado em 1,2 cêntimos por litro de gasolina e em 1,3 cêntimos por litro de gasóleo.