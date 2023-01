BCE vai aumentar taxas de juro em 50 pontos base em fevereiro e março

O Banco Central Europeu vai aumentar as taxas de juro em 50 pontos base, tanto em fevereiro, como em março, adianta Klaas Knot, membro do Conselho do BCE, de acordo com a Reuters.

Este domingo, o também governador do Banco Central dos Países Baixos, em entrevista à televisão holandesa WNL, confirmou que os aumentos nas taxas de juro "são para continuar em maio e em junho".

Numa outra entrevista ao jornali italiano La Stampa, também publicada este domingo, Knot salienta que o BCE tem desacelerado nos aumentos sucessivos das taxas de juro: "Reduzimos em dezembro de 75 para 50 pontos base e esse será o ritmo para várias reuniões".

"Em algum momento, claro, os riscos em torno da inflação estarão mais controlados."

No entanto, o governador do Banco Central holandês acautela que poderá ser "demasiado cedo" para prever que se volte a reduzir as subidas nas taxas de juro no próximo verão. "Haverá uma altura em que poderemos baixar de 50 para 25 pontos base, mas ainda estamos longe disso."