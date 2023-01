​Bruxelas prolonga travão no preço do gás até ao final do ano

A Comissão Europeia decidiu prolongar o travão no preço do gás até ao final do ano, a avança a Europa Press, que cita fontes diplomáticas.



O Governo espanhol queria mais, pediu um prolongamento do mecanismo até ao fim de 2024, mas o executivo comunitário terá apenas cedido em prolongar até dezembro deste ano.

Estava previsto que o mecanismo terminasse em maio, Portugal e Espanha ganham, assim, mais sete meses para aplicar a medida.



Em causa estão limites ao preço do gás natural, utilizado na produção de energia elétrica.

Os ministros do Ambiente de Portugal e Espanha apresentaram na quarta-feira, em Bruxelas, a proposta de prolongamento do mecanismo à Comissão Europeia.

Ninguém prestou declarações mas, em comunicado, o ministério de Duarte Cordeiro deu conta de um encontro “positivo”, depois desta “primeira reunião de trabalho para trocar impressões sobre a avaliação do mecanismo e a sua extensão”. “Agora, as equipas técnicas irão trabalhar para apresentar propostas num curto prazo”, referia a nota.

Portugal defende apenas a extensão do mecanismo até ao final do ano, nas mesmas condições. No entanto, Espanha queria muito mais. Segundo chegou a anunciar a Ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, Madrid queria prolongar até final de 2024 o travão e alterar as condições.