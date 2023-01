Alphabet. Dona da Google vai despedir 12 mil trabalhadores

A empresa detentora da Google, a Alphabet Inc, anunciou esta sexta-feira que vai cortar 12 mil postos de trabalho, o correspondente a 6% da sua força de trabalho. É só mais uma gigante tecnológica a avançar com lay-offs num momento em que o setor investe cada vez na Inteligência Artificial.

Os despedimentos surgem num momento delicado para a empresa norte-americana, que é há muito líder da investigação & desenvolvimento em IA, a par da Microsoft.

A Microsoft anunciou esta semana que, face aos receios de uma recessão económica, vai despedir 10 mil trabalhadores, menos de 5% do total de postos de trabalho na empresa, ao mesmo tempo que vai focar-se em produtos com mais IA no futuro -- um ponto de destaque no memorando interno que o CEO da Alphabet enviou hoje aos funcionários da empresa.

No documento, Sundar Pichai, que assumiu a direção executiva da Alphabet em 2019, diz que a empresa enfrenta agora "uma realidade económica diferente" depois de dois anos a expandir a sua força laboral, e indicou que toma "total responsabilidade" pelas decisões tomadas.

Ainda assim, indicou Pichai, a Google está a preparar-se para "partilhar algumas experiências inteiramente novas para utilizadores, programadores e empresas", antes de acrescentar:

"Temos uma oportunidade substancial diante de nós com a Inteligência Artificial em toda a nossa gama de produtos."