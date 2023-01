TAP pede auditoria independente a pagamentos e indemnizações

A TAP confirma à Renascença que vai pedir uma auditoria externa independente a todos os pagamentos a trabalhadores e administradores.

A auditoria irá abranger as indemnizações que tenham sido pagas, segundo fonte oficial da companhia aérea.

A mesma fonte recusou, contudo, fazer qualquer comentário sobre o caso da ex-administradora Teresa Lopes que, de acordo com a CNN Portugal, terá recebido uma indemnização da TAP de mais de um milhão de euros.

A indemnização a Teresa Lopes aconteceu por via de um acordo de saída que se terá concretizado em 2017, já depois do Estado ter revertido a privatização, assumindo 50% da companhia.

Esta é a segunda indemnização avultada conhecida nas últimas semanas, após ter sido noticiado que a ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis também recebeu 500 mil euros quando deixou a TAP.

No arranque da semana, o presidente do Tribunal de Contas anunciou que a instituição vai avançar com uma auditoria à TAP, após as notícias vindas a público sobre a companhia aérea.

Segundo José Tavares, perante polémicas, o Tribunal tende a manter-se à margem, mas "acompanha, vê, ouve e lê", estando prevista a ação no plano da instituição.

Em causa na polémica está a indemnização de meio milhão de euros paga à antiga secretária de Estado, Alexandra Reis, pela saída antecipada da TAP. Esta situação levou à demissão do ex-ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e a uma remodelação no Governo.