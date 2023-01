Renegociar o crédito fica registado, mas só os incumprimentos têm consequências

Todas as renegociações de crédito vão parar à chamada “lista negra”. No entanto, esta informação só afeta negativamente os clientes quando há incumprimento e as renegociações no âmbito dos apoios à inflação visam prevenir estas situações.

Estas explicações são avançadas, esta quinta-feira, pelo Banco de Portugal, que gere a base de dados sobre todos os créditos concedidos no país.

O problema está na associação negativa que é feita a esta base de dados, mas a lista não se limita aos empréstimos que deixam de ser pagos. A Central de Responsabilidade de Crédito (CRC) reúne toda a informação sobre créditos concedidos a particulares e empresas, incluindo avalistas, sendo conhecida como “lista negra”, mas os incumpridores são uma minoria.

“A CRC tem informação sobre todos os créditos contraídos, seja por empresas, seja por particulares. Como, felizmente, em Portugal a taxa de incumprimento é reduzida, a maior parte da informação é positiva. Ou seja, de créditos que estão a ser pagos”, explica Homero Gonçalves, diretor-adjunto do Departamento de Estatística do Banco de Portugal, acrescentando: “Importa deixar bem claro que a CRC está muito longe de ser uma lista negra”.

Segundo o mesmo responsável, as renegociações do crédito também ficam registadas na Central de Responsabilidade de Crédito, existindo dois tipos de categorias. “Ou é uma renegociação por incumprimento, mas aí quer dizer que já falhou o pagamento do crédito; ou caio numa categoria que é a renegociação regular e, dentro desta, estarão as que são devidas a dificuldades financeiras do cliente, mas também estão outras por motivos. Por exemplo, pode ser porque simplesmente tenho o maior poder de mercado e consegui negociar com o banco melhores condições.”