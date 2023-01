Gás. Preços da botija até 6% acima do recomendado pelo regulador

Depois do limite máximo estipulado até final de outubro, para travar aumentos na ordem dos 30%, a ERSE conclui agora que nos dois meses seguintes os operadores anunciaram subidas acima dos “preços eficientes". Isto apesar dos preços no mercado internacional terem descido no final de 20222.

"Em setembro e outubro, os preços anunciados encontravam-se alinhados aos preços eficientes, fruto da intervenção regulatória no mercado", garante o regulador.

Em dezembro, o preço anunciado para a garrafa G26 de propano (11kg) foi 5,6% superior ao preço eficiente, o que representa 1,727 euros por garrafa.

Na garrafa G110 de propano (45 kg) a diferença foi de 6%, com o preço anunciado 6,710 euros mais caro do que o preço eficiente.

Na garrafa G26 de butano (13 kg) a diferença foi de 5,3%, o que representa mais 1,652 no preço anunciado, face ao preço eficiente.

O Governo fixou preços máximos entre agosto e outubro, no gás engarrafado, depois da ERSE apontar problemas estruturais no mercado, com preços desalinhados com as cotações internacionais.

A medida já tinha sido tomada durante a pandemia e pode voltar a repetir-se, se a ERSE sinalizar margens abusivas no mercado.

O regulador estima que este mês o preço médio mensal (preço eficiente) no GPL engarrafado desça 2,75% na garrafa G26 de propano, 3,12% na G110 e 4,69% na G26 de butano.