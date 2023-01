Zona Euro terá escapado à recessão. Centeno antecipa "retoma do crescimento"

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, admite que a economia da Zona Euro terá terminado 2022 com crescimento positivo e escapado a uma recessão, superando as expetativas.

Num debate na manhã desta terça-feira, no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, Centeno declarou a sua “confiança de que podemos evitar uma recessão” em 2023.

“Acredito que a economia nos tenha surpreendido trimestre após trimestre” em 2022 e que “talvez sejamos surpreendidos também no primeiro semestre” deste ano.

Contudo, Centeno mostra-se preocupado com “os níveis de confiança” tanto das empresas como das famílias.

“Não recuperámos, ainda, do choque de fevereiro do ano passado”, motivado pela guerra na Ucrânia e pela deterioração das perspetivas de crescimento.

Centeno lembra que, “ao contrário do que aconteceu com a Covid, isso está a levar mais tempo e está a afetar o investimento”.