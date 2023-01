O presidente do Tribunal de Contas anunciou. esta terça-feira. que a instituição vai avançar com uma auditoria à TAP, após as notícias vindas a público sobre a companhia aérea.

"Temos também prevista uma auditoria à TAP", disse José Tavares, durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no Parlamento.

O magistrado respondia à pergunta do deputado social-democrata Hugo Carneiro sobre se a instituição previa uma ação de auditoria à TAP.

[em atualização]