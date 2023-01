Ministro admite corrigir tabelas de IRS dos primeiros seis meses do ano

O ministro das Finanças admite corrigir as tabelas de retenção na fonte do IRS, delineadas para o primeiro semestre do ano, para que os trabalhadores, entretanto aumentados, não fiquem com um salário líquido inferior ao que já recebiam.

Fernando Medina reagia, em Bruxelas, à denuncia feita pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública (FESAP), segundo a qual, as valorizações salariais de milhares de trabalhadores da Administração Pública, pagas esta semana com o salário de janeiro, serão absorvidas pelos impostos e contribuições.

A FESAP pede ao Governo a correção das tabelas de retenção na fonte e o ministro garante que vai avaliar “esta questão que foi agora identificada”.

Em declarações aos jornalistas, Medina anunciou que vai “reunir amanhã com os sindicatos” e se a situação “corresponder exatamente à avaliação que estamos a fazer, queremos fazer esse diálogo para perceber se há mais alguma questão ou não, se foi a questão nos termos em que ela foi colocada, nós faremos já a correção na tabela de retenção na fonte no primeiro semestre”.