Aumentar salários? Patrões alertam que recomendação de Bruxelas não se pode aplicar a todos os setores

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, diz que a recomendação de Bruxelas para aumentar os salários “é um princípio geral que tem lógica”, mas alerta que “não se pode aplicar a todos os setores”, sobretudo os que mais foram impactados pela pandemia.

Segundo o “Negócios”, a Comissão Europeia defende que há margem para subir mais os salários este ano e chama os parceiros sociais para o processo.

Os aumentos previstos não só não compensam a perda de poder de compra, como podem mesmo ficar abaixo de subidas programadas, e contidas, destinadas a limitar impactos na inflação (caso do referencial de 5,1% acordado em Portugal).



O mesmo jornal cita que num relatório com recomendações de política da área do euro, está escrito que “a calibração dos salários deve apoiar o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo que ajuda a aliviar a pressão sobre os preços”.