Saiba como enfrentar o frio que aí vem e poupar na fatura da energia

Com a previsão de temperaturas negativas para os próximos dias, devido à massa de ar frio que vai afetar o nosso país, já há quem faça contas ao que vai gastar na fatura da energia.

Com a ajuda da Selectra, empresa de Energia e Telecomunicações, deixamos um conjunto de dicas para um uso mais consciente da energia, com reflexos na carteira no final do mês.

Verifique o estado dos aquecedores

Independentemente de ter um radiador a gás ou elétrico, é essencial garantir que estes funcionam a 100% para evitar surpresas nas suas faturas de energia. Assim, se tiver um radiador a água, não se esqueça de purgá-lo de quando aquando, e, como regra geral, limpe o pó acumulado, evite colocar roupa por cima deles ou tapar as saídas de ar.

Mantenha a sua casa a uma temperatura adequada

Tendo em conta, que Portugal é considerado o 4.º pior país da União Europeia a nível de isolamento térmico e que 20% dos portugueses admitem não conseguir aquecer as suas casas, a ideia de ligar o radiador na potência máxima é muitas das vezes tentadora para os consumidores que procuram várias formas de fazer frente ao frio que se faz sentir dentro das habitações.

Ainda assim, é importante ter em conta que qualquer temperatura escolhida acima dos 20 °C pode encarecer a fatura de energia em cerca de 7%, por isso o melhor é mesmo guardar esta opção para quando for mesmo necessário.

Tenha atenção às fugas de ar

Para se manter uma temperatura constante dentro de casa é necessário que não existam fugas de ar, pelo que deve investir em fontes de isolamento eficazes como os vidros duplos, por exemplo, ou caso não tenha ainda oportunidade, experimente colocar adesivos em portas e janelas para reduzir a entrada de ar.

Diminua a temperatura da água do esquentador

Um banho quente num dia de inverno é um dos pontos mais relaxantes do dia, mas isso não significa que a água tenha de escaldar, até porque não é opção mais benéfica para a sua pele. Por isso, reveja qual a temperatura que tem programada no esquentador e, se esta se encontrar a 40 °C, experimente reduzi-la um pouco e veja como se sente.

Otimize o uso do forno

O forno é um dos eletrodomésticos que consome mais energia, consumindo cerca de 2 kWh por hora de confeção.

Ainda assim, se quiser mesmo deliciar-se com uma refeição caseira durante estes dias, existem pequenos truques que contribuem para um consumo de energia mais eficiente, tais como:

1) Cozinhar vários pratos simultaneamente, de modo a não perder o calor residual gerado;

2) Desligar o forno 20 minutos antes de o prato estar totalmente finalizado;

3) Não abrir o forno enquanto a comida é preparada, já que se perde cerca de 20% do calor.

Reveja o seu contrato de energia

Por fim, reveja as cláusulas do seu contrato de eletricidade e gás, informe-se acerca dos preços atuais do mercado e reflita se a sua comercializadora atual é realmente a que oferece as melhores condições tendo em conta o seu perfil de consumo.