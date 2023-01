Medina promete divulgar resultados da auditoria à TAP logo que esteja concluída

“A auditoria quando estiver concluída por parte da Inspeção-Geral de Finanças será tornada pública por parte do Ministério das Finanças”, afirmou o ministro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem da reunião do Eurogrupo que reúne os ministros das Finanças dos Estados-Membros da União Europeia.

Em 27 de dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, demitiu Alexandra Reis das funções de secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de a ter convidado para este lugar no Governo e ao fim de quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros que esta gestora de carreira recebera da TAP, empresa então tutelada pelo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, que se demitiu um dia depois para "assumir a responsabilidade política" do caso.