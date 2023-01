Isenção do IVA no cabaz alimentar? Governo diz que há "medidas mais eficazes"

Há "medidas mais eficazes" para ajudar os portugueses no atual contexto económico do que a isenção do IVA do cabaz alimentar, defendeu esta sexta-feira a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes.



Durante o encerramento dos trabalhos da reunião do conselho geral da Confagri, realizada em Viseu, o presidente desta confederação, Idalino Leão, pediu à ministra "a isenção do IVA no cabaz alimentar base".

No entender do dirigente, é fundamental assumir que essa medida tem de ser implementada, à semelhança do que aconteceu em Espanha.

"A nossa economia, o nosso PIB, dependem muito do consumo interno e as taxas de inflação que estamos a viver vão obrigar os portugueses a consumirem menos. Ao consumirem menos, todo o esforço que esta cadeia produtiva conseguiu corrigir, chegando com mais valor ao produtor, pode estar em causa", alertou.

O Governo espanhol aprovou, em 27 de dezembro, a eliminação do IVA de alimentos básicos e ajudas às famílias, aos agricultores e à indústria de gás como formas de enfrentar a crise energética e a inflação provocadas pela guerra na Ucrânia.

Em declarações aos jornalistas no final da reunião, Maria do Céu Antunes disse que, neste momento, a isenção do IVA do cabaz alimentar não é a escolha do Governo, que "optou por um conjunto de medidas adicionais".