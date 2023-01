​Explicador. Que produtos passaram para a taxa reduzida de IVA?

O Governo desceu o IVA nas conservas e produtos vegetais, mas ainda há quem venda os produtos ao preço antigo.



A medida entrou em vigor a 1 de janeiro, com o Orçamento do Estado para 2023, que passou para a taxa reduzida de 6% o IVA de alguns alimentos. São alterações pontuais, em alguns casos dirigidas a um nicho de consumidores, mas a indústria garante que terão impacto no bolso dos consumidores.

Que produtos passaram para a taxa reduzida de IVA?

A medida visa dois tipos de bens alimentares, conservas de peixe e moluscos e alimentos de base vegetal. Nas conservas, as mais consumidas, como o atum e as sardinhas, já eram taxadas a 6%. Ainda assim, passaram para a taxa reduzida produtos com muita procura em Portugal, como as saladas (taxadas a 23%) e os cefalópodes (13%).

Todas as conservas de peixe têm, agora, IVA reduzido?

Não. Continuam a existir exceções: as conservas de peixe em pasta, as conservas de peixe fumado, espadarte e esturjão e preparados de ovas, caso do caviar, que mantêm a taxa de 23%.

Nos alimentos de base vegetal, o que muda?

Vários alimentos nesta categoria já eram taxados a 6%. A lista foi alargada.

As manteigas de origem vegetal já tinham IVA reduzido, juntam-se agora a margarina e o creme vegetal para barrar.

Na mesma linha, as bebidas e iogurtes de soja, incluindo tofu, já beneficiavam de IVA a 6%. A medida estende-se agora a outras bebidas e iogurtes, produzidos à base de frutos secos, cereais, preparados à base de cereais, frutas, legumes ou produtos hortícolas.