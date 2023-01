Combustíveis vão subir para a semana

A próxima semana traz um aumento nos combustíveis - pode contar com uma subida de 0,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina.

Assim, segundo o jornal ECO, quando for abastecer deverá passar a pagar 1,604 euros por litro de gasóleo simples e 1,666 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

O valor cobrado ao consumidor final pode variar consoante o posto de abastecimento.

Os preços já têm em conta a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês. Durante o mês de janeiro, o efeito de mecanismo de compensação aplicado ditou uma redução do desconto do ISP mais pequena, em 1,3 cêntimos por litro de gasóleo e em 1,2 cêntimos por litro de gasolina, face a dezembro.

Esta sexta-feira, os preços do brent, que serve de referência para o mercado europeu, estão a subir 1,05%, para os 84,91 dólares por barril.