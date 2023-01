Trabalhadores da TAP exigem devolução dos 500 mil euros pagos a Alexandra Reis

“Mesmo agora, depois da queda de secretários de Estado entre os quais a visada senhora e do ministro da tutela, o assunto não fica encerrado”, considera a CT, salientando que isso não acontecerá “enquanto não forem resolvidos os problemas da TAP e dos seus trabalhadores” e “enquanto a administração não assumir as consequências que resultaram da sua falta de bom senso”, recordando que se trata “de uma empresa intervencionada pelo Estado português, financiada por dinheiros públicos, sujeita a um plano de reestruturação que implicou o despedimento de milhares de trabalhadores e continua a implicar cortes salariais”.

A entidade realçou depois que “estes 500 mil euros teriam sido muito mais bem empregues se tivessem sido utilizados para, por exemplo, antecipar o fim dos cortes salariais”.

A CT exigiu por fim que “os problemas dos trabalhadores da TAP sejam resolvidos com a reintegração dos trabalhadores despedidos” com “a reposição dos direitos cortados e o fim do ataque à contratação coletiva” bem como “a devolução dos 500 mil euros, com a assunção por parte da Administração da TAP de todas as consequências advindas desta triste decisão”.

“Também é urgente travar o caminho de destruição da TAP levado a cabo pela Administração com vista à privatização, o que implicará a perda de soberania e de uma empresa estratégica para o desenvolvimento do país, com as inevitáveis consequências negativas para os trabalhadores”, rematou.

A presidente executiva da TAP vai ser ouvida no parlamento na próxima quarta-feira, na sequência do requerimento potestativo (de caráter obrigatório) apresentado pelo Chega, para dar explicações sobre a indemnização paga à antiga secretária de Estado.

Na quarta-feira, num debate parlamentar, o primeiro-ministro considerou que a ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis violou o estatuto do gestor público quando foi nomeada para a Navegação Aérea de Portugal (NAV) e não devolveu parte da indemnização que tinha recebido da TAP.