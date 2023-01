Preços dos bens já não eram tão altos desde o início dos anos 90

Os restaurantes e hotéis também sofreram um aumento de 11,7% em comparação com 2021, em que tinham registado uma variação negativa. O INE atribui esta acelaração à reabertura do turismo após a pandemia de Covid-19 e, consequentemente, ao aumento da procura durante os meses de Verão.

Já na energia, houve uma subida de 23,7% num ano, em média, sendo que em novembro os preços atingiram o seu máximo (27,6% em comparação com o período homólogo). Esta categoria de produtos inclui custos relacionados com habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, e transportes.

Os produtos alimentares não transformados, ou produtos primários, sofreram um aumento anual médio de 12,2%. Em outubro registou-se o pico de preços destes produtos, com um crescimento de 18,8% face a outubro de 2021.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) na quarta-feira, a variação do índice dos preços no consumidor foi de 7,8%, em 2022. Este valor, que em 2021 foi de 1,3%, não era tão alto desde 1992. Entre as categorias analisadas, as maiores subidas de preços deram-se nos alimentos e na energia.

As famílias portuguesas assistiram em 2022 a um aumento acentuado do preço dos bens essenciais, principalmente dos alimentos e da energia, que fizeram disparar os preços gerais para níveis que não eram registados há mais de 30 anos.

Os aumentos generalizados na Europa são reflexo da guerra na Ucrânia, que causou constrangimentos no fornecimento de gás natural e de vários cereais, entre outros. Contudo, aumentos nos preços já se vinham a verificar desde o final de 2020, ainda fruto do impacto da pandemia nas cadeias de distribuição e transportes.

De acordo com a FAO , a inflação da alimentação é paralela em toda a Europa e representa a subida mais acentuada desde a composição da Zona Euro e da entrada em vigor da moeda única.

Nos últimos dois meses do ano, os preços mostraram sinais de estabilização e de ligeiro decréscimo face aos meses anteriores. Apesar de o aumento dos preços ter desacelerado nos últimos dois meses do ano, o maior aumento de sempre do salário mínimo foi recentemente anulado pela taxa de inflação.

Quanto a previsões sobre a eventual descida dos preços, o Banco de Portugal (BdP) prevê uma descida na inflação para 5,8% em 2023; já o Orçamento do Estado para 2023 antecipa uma queda da inflação para 4%. À Renascença, o INE esclarece que é apenas responsável pelo apuramento e verificação das variações do índice dos preços no consumidor, "relativamente às quais não efetua previsões”.