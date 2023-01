Cheias fizeram 293 milhões de euros de prejuízos. Governo anuncia 185 milhões em apoios

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, anunciou esta quarta-feira apoios no valor de 185 milhões de euros de combate aos prejuízos das cheias que aconteceram na região de Lisboa, no mês de dezembro, e no Norte do país, em janeiro, que referiu serem “situações excecionais" que merecem “medidas extraordinárias”.

No levantamento feito por autoridades, após reunião do Conselho de Ministros, a governante dá conta de prejuízos na ordem dos 293 milhões de euros, das quais 185 milhões são relativos a infraestruturas e equipamentos municipais.

Ana Abrunhosa acrescentou ainda que as chuvas fizeram ainda prejuízos de 44 milhões em estradas e ferrovias, com cerca de 27 milhões de euros a serem relativos ao comércio.

Para combater estes danos, o Governo anunciou apoios de 185 milhões de euros que cobre uma parte dos danos, com a outra parte a caber à administração local.

Destes 185 milhões, 91 milhões serão relativos a infraestruturas e equipamentos municipais, em que os apoios a conceder podem ser, no máximo, de 60% do valor total dos prejuízos.

A ministra anunciou ainda um pacote de medidas de apoio às empresas no valor dos 20 milhões de euro, que será 70% não reembolsável.

No setor da agricultura foram criados apoios no valor de 10 milhões de euros.