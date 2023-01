Vila Galé aumenta salários em 11% e salário mínimo para 900 euros

O grupo Vila Galé vai aumentar os salários em 11% em 2023 e vai ser implementado um salário mínimo de 900 euros na empresa, mantendo todos os benefícios atualmente em vigor.

Os “aumentos um pouco maiores nos salários mais baixos e percentualmente menores nos mais elevados”, confirmou aos jornalistas o administrador Gonçalo Rebelo de Almeida.

O mesmo responsável acredita que o “mercado português dificilmente crescerá muito mais”, mas existem outros com margem, como o Brasil e os Estados Unidos, mas também a Alemanha. “Estamos otimistas quanto a 2023, mas não estamos eufóricos que isto agora vai ser sempre crescimento atrás de crescimento”, sublinhou.

Grupo encerra ano com bons resultados

A cadeia fechou 2022 com 135 milhões de euros em receitas, quase o dobro dos 59 milhões de euros alcançados em 2021.

Este número já supera em 18% o registado em 2019, antes da pandemia.

Como todas as empresas, a cadeia sentiu os efeitos da inflação e revela que, em dezembro, comparando com um ano antes, notou um aumento perto de 22% nos preços da parte alimentar. Quanto à fatura da água houve uma subida de 8% e a do gás praticamente duplicou.

Para 2023, a cadeia hoteleira está “otimista”, mas não “eufórica”.

Mais empresas tentam combater a inflação

Há vários exemplos no país de empresas que, influenciadas pela atual conjuntura, somaram a vários tipos de apoio aos funcionários, como uma subida da remuneração, nomeadamente, o salário mínimo.

O Super Bock Group aumentou o salário mínimo de 735€ para 775€, o que significa um aumento de 5% face ao ano anterior. Fica também acima da retribuição mínima mensal garantida estipulada pelo Governo para 2023, de 760€.

Há ainda casos como o grupo sueco Ikea, que aumentou o salário mínimo de entrada para todos os colaboradores a tempo inteiro no retalho, de 750 euros para 1.000 euros brutos mensais.