​Gasóleo subiu 24 cêntimos e gasolina 2,6 no quarto trimestre

Os dados da Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas (APETRO), sobre o preço de venda ao público nos últimos quatro meses de 2022, mostram que a gasolina 95 baixou 5,5%, em comparação com o trimestre anterior, mas subiu 2,6% face ao período homólogo.

No gasóleo a diferença é maior. O preço médio de venda caiu 3,9% face aos três meses anteriores, mas subiu 7,3% em comparação com o quarto trimestre de 2022.

A Associação explica que “a descida do PMVP na gasolina 95 no 4.º trimestre de 2022 face ao trimestre anterior foi devida à descida da cotação em 11,1 c/l e do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 3,6 c/l". Já os custos de armazenagem, distribuição e comercialização aumentaram 3,1 c/l e o Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) subiu 3,5 c/l.

Na mesma linha, no gasóleo rodoviário "a descida do PMVP no mesmo período também foi causada pela descida das cotações em 4,1 c/l, do sobrecusto da incorporação de biocombustível em 1,2 c/l e do ISP em 0,5 c/l", enquanto os custos de armazenagem, distribuição e comercialização cresceram 0,1 c/l.

No caso do GPL Auto, a descida do PMVP justifica-se com a descida das cotações, que absorveu a subida dos custos de armazenagem, distribuição e comercialização. Aqui não se registaram alterações no ISP.

Imposto sobe na gasolina

A nível da carga fiscal total, o ISP "manteve o seu valor no caso do GPL Auto e aumentou, em média, 3,5 c/l na gasolina 95 e desceu, em média 0,5 c/l no gasóleo rodoviário no 4.º trimestre de 2022", explica a Apetro.

Já o IVA desceu em todos os produtos, uma consequência da queda dos PMVP, segundo a Associação.

Contas feitas ao quarto trimestre de 2022, 47,2% da fatura da gasolina paga pelos consumidores foram impostos, no gasóleo a carga fiscal representa 37,3% e no GPL 37,6%.

Em comparação com Espanha, Portugal registou preços médios antes de impostos inferiores na gasolina 95 (-3,4 c/l), no gasóleo (-3,8 c/l) e no GPL (-27,7 c/l).

Com impostos, abastecer em Portugal ficou mais caro do que em Espanha, na gasolina. Já o gasóleo e o GPL auto registaram PMVP mais baixos.

Face à média da zona euro, os PMVP são inferiores na gasolina 95 e no gasóleo rodoviário e superiores no GPL Auto.