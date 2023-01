Aumentos das pensões chegam já em janeiro

O aumento das reformas vai chegar aos pensionistas já este mês de janeiro. A notícia é avançada pelo jornal ECO, que cita fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, contrariando assim a notícia do Correio da Manhã que dava conta que as atualizações só seriam pagas em fevereiro.

Embora o diploma legal relativo ao aumento das pensões em 2023 só tenha sido publicado esta segunda-feira à noite, a atualização das reformas vai ser paga pela Segurança Social - ou pela Caixa Geral de Aposentações (CGA), no caso de ex-funcionários públicos - já na prestação de janeiro.

Com este aumento, as pensões de montante igual ou inferior a 960,86 euros – correspondente ao valor de dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS) sobem este ano 4,83%.

Já as pensões entre 960,86 euros e 2882,58 euros (seis IAS) aumentam em 4,49% e as pensões acima dos seis IAS vão ser aumentadas em 3,89%. As reformas de valor superior a 5765,16 euros não são objeto de atualização.

No final de novembro, a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, afirmou que o Governo ia tentar garantir que os aumentos das pensões começassem a ser pagos em janeiro, promessa que vai ser cumprida.

Em outubro do ano passado foi pago um complemento excecional a pensionistas no valor de meia reforma, destinado a pensões até 5.318,40 euros.