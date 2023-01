Pousadas da Juventude de Vila Real, Portalegre e Guarda vão reabrir

A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares anunciou hoje a reabertura este ano das pousadas da juventude de Vila Real, Portalegre e Guarda e obras de reabilitação numa outra em Lisboa.

Ana Catarina Mendes fez este anúncio durante uma visita à Pousada da Juventude em Almada integrada num roteiro de visitas que está a ser desenvolvido até pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, por associações juvenis e desportivas, serviços regionais do Instituto Português do Desporto e Juventude e Pousadas de Juventude.

A ministra explicou que será feito um investimento de 1,2 milhões de euros para reabrir as três pousadas (Vila Real, Portalegre e Guarda) e recuperar a de Lisboa, no Parque das Nações, que tem atualmente 30 por cento da sua capacidade encerrada por necessitar de obras.

"Há um país inteiro por descobrir e uma oferta hoteleira com preços acessíveis para conhecer o país e a sua história. O que estamos a fazer é demonstrar a importância destas pousadas e que é possível revitaliza-las", disse.

Sobre esta matéria o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, salientou que o investimento que será feito na reabertura das pousadas já faz parte de uma nova politica de valorização das Pousadas da Juventude que além de estarem ao serviço da mobilidade juvenil estão também ao serviço dos estudantes.

"A rede das 42 pousadas responde com uma percentagem reduzida ao alojamento estudantil, com a reabertura destas pousadas pretendemos contribuir para o aumento dessa percentagem", frisou.

Além da sua vertente de turismo direcionado para os jovens, as Pousadas de Juventude disponibilizam a estudantes do ensino superior, no âmbito do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior que procura colmatar a problemática do alojamento estudantil.

Segundo informação disponibilizada pelo "site" oficial das Pousadas de Juventude, esta oferta para estudantes é atualmente extensível a 18 unidades de alojamento, nomeadamente em Aveiro, Abrantes, Almada, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guimarães, Lisboa Centro, Lisboa Parque das Nações, Oeiras, Portimão, Porto, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira.