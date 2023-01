Banco de Portugal prevê inflação a baixar até aos 3% no final do ano

“Esperamos que o fenómeno de redução da inflação que observámos nos últimos 3 meses se possa materializar nos próximos meses, trazendo a inflação para níveis muito próximos de 3% no final de 2023 e que no horizonte de 2025 se consiga de novo ter taxas próximas de 2%, que é o objetivo do BCE”, diz citando previsões do Banco de Portugal e do Banco Central Europeu.

“Devemos responder com uma política monetária que não tem alternativas face à sua trajetória, que não seja concretizada no processo de normalização e de aumento das taxas de juro que se iniciou no final de 2021”, disse no Parlamento, referindo que o comportamento dos mercados pode adiar o início do momento da redução da inflação

Centeno, Carlos Costa e a “falha grave” no caso Banif

No Parlamento, Mário Centeno foi também confrontado com as declarações do seu antecessor Carlos Costa, no livro “O Governador”. Não comentando diretamente, o agora governador garantiu que irá agir sempre de maneira a proteger a independência do Banco de Portugal.

“Se eu tiver alguma coisa para dizer que impacte a condução das minhas funções, em qualquer situação, eu di-lo-ei nos termos que têm de ser ditos, sem revelar segredos que não podem ser revelados e no instante em que têm de ser feitos”, disse.

No livro, Carlos Costa acusa o então ministro das Finanças de “pressão psicológica” para provocar a sua renúncia, através de uma “aliança” com o Bloco de Esquerda, referindo momentos de tensão entre ambos, incluindo o momento em que Centeno referiu que o governador do Banco de Portugal tinha cometido uma “falha grave de transmissão de informação" na questão do Banif.

“Carlos Costa e a sua equipa não tiveram dúvidas sobre uma concertação clara entre Mário Centeno e o Bloco de Esquerda para o fazer cair. Não pela invocação da “falha grave”, mas sim por via da pressão psicológica para provocar a renúncia”, refere a publicação.