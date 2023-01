Pré-avisos de greve aumentam 25% até novembro para 863

Os pré-avisos de greve comunicados ao Ministério do Trabalho entre janeiro e novembro de 2022 totalizaram 863, um aumento de 25% face ao período homólogo, segundo a Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).

De janeiro a novembro do ano passado, entraram assim mais 172 pré-avisos de greve no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social do que no mesmo período de 2021, quando foram entregues 691 avisos prévios de greve.

Os dados, que se referem aos pré-avisos comunicados no âmbito do Código do Trabalho, mostram que, do total de pedidos entregues até novembro, 707 ocorreram no setor privado e 156 no setor empresarial do Estado.

O número de pré-avisos comunicados podem, no entanto, não corresponder às greves efetivamente realizadas, já que algumas podem ter sido suspensas.

Entre janeiro e novembro do ano passado, foram abertos 102 processos de serviços mínimos, tendo sido decretados 35 por acordo, 41 por decisão arbitral e 26 por despacho.

Tendo em conta apenas o mês de novembro de 2022, os dados da DGERT mostram que foram comunicados 69 avisos prévios de greve, um aumento de quase 50% face ao mesmo mês do ano anterior, quando foram comunicados 137.

Do total de pré-avisos comunicados em novembro, 44 ocorreram fora do setor empresarial do Estado e 25 no setor empresarial do Estado.

O setor dos transportes e armazenagem foi o mais afetado em novembro, com 22% do total de pré-avisos.