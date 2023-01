Plano de Recuperação e Resiliência falha combate ao desemprego jovem

Não há apoios no Plano de Recuperação e Resiliência à entrada no mercado de trabalho - as 16 medidas do PRR português para promover o emprego jovem focam-se na educação. O alerta consta do relatório encomendado pelo Parlamento Europeu ao ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, que será discutido este ano.

O investigador Francisco Simões, que analisou os PRR de seis países europeus, conclui que “não há políticas públicas de combate ao desemprego jovem em Portugal!”.

Apesar de os jovens portugueses estarem mais expostos ao desemprego que os congéneres europeus, os incentivos criados “são dirigidos à realidade das áreas metropolitanas e esquecem a do Interior e das ilhas”, acrescenta.

Este estudo sublinha que não há medidas no pilar seis do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR) – focado em políticas para a próxima geração – orientadas para o emprego jovem em Portugal.

Todas as propostas do PRR visam a educação. Faltam incentivos de combate ao desemprego, como: “apoios dirigidos às empresas, programas que facilitem a procura de emprego e a reformulação de serviços como o Instituto de Emprego e Formação Profissional”.

Este estudo, “School to Work Transition in the Resilience and Recovery Facility Framework”, será discutido nos próximos meses na Comissão dos Assuntos Económicos e Financeiros do Parlamento Europeu. Analisa os PRR de seis países (Chipre, Espanha, Grécia, Itália, Malta e Portugal), e quatro indicadores de emprego e educação, entre 2012 e 2021.

A análise tem como objetivo avaliar a implementação das políticas de emprego dirigidas aos jovens e europeus.

Apenas 11% para emprego jovem

Portugal não é o único país a deixar para segundo e terceiro plano a entrada dos jovens no mercado de trabalho.

Entre as medidas analisadas, apenas 11% do investimento dos PRR dos seis países é destinado a apoiar o emprego jovem. Os restantes 89% dedicam-se à educação, sendo 75% das verbas para o ensino profissional, secundário e superior, e 14% destinadas ao pré-escolar.

As medidas focam-se, sobretudo, na formação de professores, na criação de novos cursos superiores e na aposta na digitalização das instituições, incluindo as infraestruturas.