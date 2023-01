Mecanismo ibérico. Espanha quer limites ao preço do gás em vigor até ao final de 2024

O Governo de Espanha vai pedir que o limite ao preço do gás no âmbito do chamado mecanismo ibérico seja prolongado até final de 2024.

Bruxelas aprovou o regime de exceção ibérica, que limita o preço do gás na produção de eletricidade, até maio de 2023. A vice-presidente do Governo espanhol e ministra da Transição Ecológica, Teresa Ribera, diz agora que Madrid vai pedir mais tempo.

Desde junho do ano passado, o preço do gás para a produção de eletricidade em Portugal e Espanha varia entre 45 e 50 euros por MWh, numa medida que visa limitar os aumentos no preço da luz cobrado ao consumidor final.

Segundo declarações da ministra Teresa Ribera à rádio espanhola Antena 3, Espanha quer continuar a beneficiar deste mecanismo pelo menos até à conclusão da regulação do mercado energético na Europa.

“Vamos apresentar à Comissão [Europeia] propostas de modernização do sistema elétrico, mas também o alargamento da exceção ibérica, para além de maio de 2023. Até esta crise durar e até que o regulamento europeu não seja atualizado, gostaríamos que [o teto do preço do gás] ficasse no nível mais baixo possível, 45 ou 50 euros por MWh, e que se possa prolongar pelo menos até ao final de 2024", explicou.

Este mecanismo ibérico, aprovado por Bruxelas, está orçado em 8.400 milhões de euros. A fatia de Portugal é de 2.100 milhões.

A Renascença já questionou a tutela para saber se o Governo português pretende também que esta medida seja prolongada no tempo.