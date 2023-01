Desconvocada greve nos portos após reunião com o ministro João Galamba

Foi desconvocada a greve que estava em curso, a nível nacional, até ao fim do mês de janeiro. A decisão foi anunciada pelo presidente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, após a reunião desta manhã com o novo ministro das Infraestruturas João Galamba.

"Houve abertura para o diálogo", afirmou Serafim Gomes, à saída do encontro.

O sindicalista referiu que o ministro assumiu um compromisso para o desenvolvimento dos portos e que o próprio governante assumiria a tutelar o setor.

Serafim Gomes disse ainda que vão dar três meses ao governo para que estes compromissos tenham resultados.