Greve dos maquinistas da CP com adesão total, diz sindicato

O Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses revela que a greve desta quarta-feira na CP está a ter a adesão de todos os trabalhadores.

À Renascença, António Domingues explica que só as composições destinadas a cumprir serviços mínimos é que estão nesta altura a circular.

“O SMAQ representa 99% dos maquinistas da CP, por norma, a greve do Sindicato Nacional maquinistas da CP a adesão é total e hoje não foge à regra. Portanto, a adesão é total, apenas estão a circular os comboios decretados pelos serviços”, diz.

De acordo com a CP - Comboios de Portugal foram suprimidas 30 das 68 ligações programadas entre as 00h00 e as 6h00 desta quarta-feira, devido à greve de maquinistas.

O protesto dos trabalhadores, que se prolonga até às 23h59 de quinta-feira, visa reclamar melhores condições de trabalho e aumentos salariais.

Na segunda-feira, os maquinistas iniciaram uma greve ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que se prolongará até às 23h59 de domingo.

Em comunicado, publicado no ‘site’ do sindicato, a estrutura explicou que a paralisação terá mais impacto entre “as 00h00 do dia 4 de janeiro de 2023 [hoje] e as 24h00 do dia 5 de janeiro de 2023 [quinta-feira]”, período em que os trabalhadores “das categorias representadas pelo SMAQ” se encontram “em greve à prestação de todo e qualquer trabalho”.

Para estes dois dias de greve foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no 'site' da CP, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.

Segundo a nota da CP, a empresa permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou “a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe”.

“O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário 'online', com o envio da digitalização do original do bilhete e indicação de nome, morada postal, IBAN e NIF, até dez dias após terminada a greve”, acrescenta.