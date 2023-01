Recorde de compras por segundo na antevéspera de Natal

O último dia útil antes do Natal é ainda o que regista mais compras físicas diárias na rede Multibanco, quase duplicou o número total de compras face à média do ano.

Em comparação com 2021, os dados agora revelados pelo SIBS Analytics revelam que o consumo aumentou 20% em dezembro. É uma subida sobretudo expressiva no online, onde as compras aumentaram 31%, enquanto as compras nas lojas cresceram apenas 19%, face ao período homólogo de 2021.

No entanto, embora comprem mais, os portugueses gastam menos dinheiro em compras avultadas. O valor médio por compra (física e online), diminuiu 2,6% face a 2021, para 36,30€.

Aumentam os pagamentos em cartão ou virtuais

Os pagamentos online já representam 15% do total de pagamentos registados no último mês de 2022, mais um ponto percentual do que no ano anterior.

Está ainda a aumentar a utilização do MB WAY, tanto nas compras online como nas compras físicas. Em dezembro, os pagamentos em loja com MB WAY cresceram cinco vezes, face ao período homólogo de 2020, enquanto as compras online aumentaram três vezes.

Jogos e brinquedos os mais procurados

Em comparação com o resto do ano, os setores com maior aumento de pagamentos em dezembro foram: os jogos e brinquedos, que aumentou 3,2 vezes; a perfumaria e cosmética, com um aumento de 2,3 vezes; e a casa e decoração, que cresceu duas vezes.

Mais transações no estrangeiro e de estrangeiros em Portugal

Apesar da crise, muitos optaram por passar a época fora de casa.

As compras físicas realizadas pelos portugueses no estrangeiro durante o mês de dezembro cresceram 57%, face ao período homólogo.

Por outro lado, o número de compras com cartões estrangeiros em Portugal cresceu 60%, em relação a dezembro de 2021.