PRR. Governo com meta de execução de 32% no final do ano

O Governo vai dar início a um roteiro, durante este mês, por vários projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num ano em que espera uma execução acumulada de 32% deste programa, disse à Lusa a ministra da Presidência.

"Iniciaremos amanhã [quarta-feira] um roteiro do PRR que procura mostrar no terreno um conjunto de obras e de processos que estão em curso", adiantou Mariana Vieira da Silva.

Segundo a governante, a execução do PRR tem sido abordada "daquela que é a forma efetiva de medir a execução do plano, que é o cumprimento dos marcos e das metas" comprometidas com a Comissão Europeia (CE), recordando que "desse ponto de vista a 16 de dezembro a CE aprovou o segundo pedido que faz com que tenhamos cumprido 17% do total das metas e dos marcos com que estamos comprometidos".

De acordo com a ministra, o objetivo é "mostrar exemplos de obras em curso nas áreas da resiliência, na parte social, na parte da economia, da transição digital e nas dimensões relacionadas com o ambiente".

Esta semana, destacou, irão realizar-se visitas a projetos na área da habitação, no tema alojamento estudantil e da saúde.

De acordo com Mariana Vieira da Silva é preciso articular ainda as agendas do primeiro-ministro e de vários ministros, mas estão previstas "cerca de 11 ou 12 iniciativas ao longo deste mês".