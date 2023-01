Nuno Melo defende redução do IVA dos bens alimentares essenciais à taxa zero

O líder do CDS-PP defendeu a redução do IVA dos bens alimentares essenciais temporariamente à taxa zero por causa da inflação, recordando estar a sugerir esta medida desde abril.

"O CDS foi o primeiro partido a sugerir em Portugal a redução do IVA à taxa zero dos bens alimentares essenciais, por causa da inflação. O CDS fê-lo percebendo que, em alguns países da União Europeia, isso já estava a acontecer", afirmou o centrista durante uma visita ao remodelado Mercado do Bolhão, no Porto.

Depois de percorrer muitas das bancas do mercado, onde ia ouvindo queixas dos comerciantes sobre a diminuição do poder de compra dos fregueses, Nuno Melo referiu que apesar do impacto global da guerra há uma margem de decisão que é dos estados e que pode fazer a diferença para ajudar as famílias.

"Não fale nos preços para não os recordar às pessoas", dizia uma vendedora de carne ao centrista, depois de comentar que as pessoas já não compram ao quilo, mas à unidade para poupar.