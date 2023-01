Que orgulho para as escolas de negócios europeias e portuguesas (e para mim)!

As universidades europeias são mais acessíveis em termos de propinas e de capacidade de internacionalização. E Portugal é um dos países com as melhores escolas de negócios da Europa, atrás apenas de França, Inglaterra e Alemanha. Que orgulho!



As universidades americanas são uma fonte de inspiração para o mundo. No último ranking internacional das universidades do mundo, o World University Ranking do Times Higher Education, confirmou-se que a maioria das melhores universidades do mundo estão sediadas nos Estados Unidos. Há sete universidades americanas dentro das dez melhores e 16 nas 25 melhores. Este ranking reflete uma realidade objetiva, as universidades americanas atraem o melhor talento em termos de professores e de estudantes do mundo inteiro e produzem muito da investigação de alto nível. Este sucesso está ligado ao grande investimento feito na investigação numa perspetiva competitiva para os melhores projetos. Mas será que existem outros critérios a ter em conta?

Primeiro, o sucesso das universidades americanas permitiu um aumento de propinas muito superior à inflação nos últimos 50 anos. O custo médio de uma universidade americana de topo é de 60 mil dólares por ano. Nos Estados Unidos, há evidência que o sistema universitário contribui para as divisões sociais. Um diploma universitário determina em grande parte o futuro económico de um jovem. Segundo, as instituições académicas americanas acabam por ser muito nacionais. Ou seja, atraem talento internacional, particularmente ao nível dos professores, mas paradoxalmente têm menos de 20% de estudantes de licenciatura que vêm de fora do país.

Nestas duas dimensões a Europa (incluindo o Reino Unido) têm mais sucesso. As propinas de licenciatura em Inglaterra rondam as 10 mil libras (entre 25 e 45 mil para estudantes de outras nacionalidades) e são quase gratuitas em França. Oxford, por exemplo, tem 23% de estudantes de licenciatura de fora de Inglaterra. A Universidade Católica tem 21% de alunos internacionais. Num mundo cada vez mais interconectado, globalizado e complexo, é essencial expor as próximas gerações a pessoas de outras culturas. Neste contexto, as universidades europeias são exemplos de internacionalização e com propinas mais acessíveis, criam menos divisão social.