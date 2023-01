Preço dos combustíveis aumenta esta semana

Os preços dos combustíveis voltaram a subir na primeira semana do ano. Segundo avança o jornal ECO, o aumento pode mesmo ser significativo: a gasolina pode subir 13,3 cêntimos, e o gasóleo pode aumentar 9,1 cêntimos. É expectável que esta seja a maior subida desde 2015 no caso da gasolina e desde outubro no caso do gasóleo.

O jornal económico avança que, ao abastecer o veículo esta segunda-feira, o preço médio que encontra deverá situar-se nos 1,698 euros por litro para o gasóleo simples e 1,733 euros por litro na gasolina simples 95, segundo os valores médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

Em causa estará não só o preço da matéria-prima, mas também o aumento da carga fiscal.

Desta forma, a gasolina volta a ficar mais cara que o gasóleo.

No entanto, os preços também serão influenciados pelos descontos aplicados pelas gasolineiras, bem como pela revisão das medidas fiscais temporárias aprovadas pelo Governo para mitigar o aumento do preço dos combustíveis. Assim, neste primeiro mês do ano, a carga fiscal sobre a gasolina aumenta 7,8 cêntimos e, no caso do gasóleo, sobe 8,6 cêntimos.

[notícia atualizada às 9h16 de 2 de janeiro de 2023]