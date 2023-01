Os impostos em 2023. Saiba o que muda

Este limite aplica-se a todos os contratos de arrendamento. O Estado irá compensar os senhorios pelo valor que fica por cobrar com reduções no IRS ou IRC, consoante se trate de particulares ou empresas. A compensação é automática, no momento da apresentação da declaração de rendimentos.

A partir deste mês, quem tem empréstimos à habitação também pode beneficiar de uma redução da taxa do escalão de retenção na fonte do IRS. A medida está limitada a créditos para casas permanentes e contribuintes com rendimentos até 2.700 euros por mês.

Os nove escalões de IRS são atualizados em 5,1%, acima das previsões do Governo, que aponta em 2023 para uma inflação de 4%. Há ainda uma redução da taxa de IRS do segundo escalão de rendimentos, que passa de 23% para 21%, com redução das taxas médias a partir do segundo escalão. Esta alteração vai ser sentida mensalmente na carteira dos trabalhadores e pensionistas, porque reduz automaticamente o imposto retido.

Ainda assim, as famílias podem contar com a atualização dos escalões de IRS e das pensões, o congelamento das rendas e apoios para quem está a pagar a casa ao banco e sente agora a subida dos juros.

Complemento solidário para idosos acima do limiar da pobreza

Os idosos estavam a receber 375 euros a 14 meses, o executivo quer repor o valor de referência acima do limiar de pobreza, atualmente nos 554,4 euros mensais. Este apoio destina-se a pessoas com baixos recursos, com mais de 66 anos.

Valor base dos apoios sociais sobe 8,4%

Chama-se IAS – Indexante de Apoios Sociais e serve de referência para o pagamento de vários apoios e prestações sociais. Em janeiro aumenta 8,4%, de 443,20 euros para 480,43 euros.

Pensões aumentam até 4,83%

Com a revisão da inflação, anunciada em novembro, foi também revista em alta a subida das pensões:



- 4,83% para pensões até 2 IAS (960€);

- 4,49% para pensões entre 2 e 6 IAS (960€ e 2.882€);

- 3,89% para pensões entre 6 e 12 IAS (2.882€ e 5.760€)

IVA na luz cai para 6%



A fatura da eletricidade desce ligeiramente, com a redução do IVA, de 13% para 6%, passa da taxa intermédia para a taxa reduzida. Contas feitas, representa uma poupança de nove euros por ano para famílias com potências contratadas até 6,90 quilovolt-ampere.

As empresas, podem contar com um alívio no IRC se aumentarem os trabalhadores?

É uma taxa especial de IRC e destina-se a empresas com contratação coletiva dinâmica, valorização de salários e diminuição da disparidade salarial. Em contrapartida, podem contar com uma “majoração em 50% dos custos com a valorização salarial (remunerações e contribuições sociais), em sede de IRC”. O IRC pode também descer para as empresas que invistam em Investigação e Desenvolvimento ou reinvistam os lucros retidos. A taxa reduzida de IRC de 17% é alargada às pequenas e médias empresas (PME) com lucro tributável até 50 mil euros (e não 25 mil euros como em 2022).

Taxados os lucros extraordinários das energéticas e distribuição

Avança o Imposto sobre os lucros extraordinários das empresas – Contribuição Temporária de Solidariedade (CTS). É uma taxa mínima de 33%, que será aplicada aos setores do petróleo bruto, gás natural, carvão, refinação e distribuição.

Novo sistema de reporte e dedução de prejuízos fiscais

A partir de 2023, as empresas deixam de ter um limite de anos para reportar e deduzir prejuízos fiscais gerados em anos anteriores.

É ainda estendido a 2022 e 2023 o não agravamento em dez pontos percentuais das tributações autónomas para as empresas com prejuízos fiscais.

Termina o paraíso fiscal dos criptoativos

Portugal já era um dos poucos países que não tributava as criptomoedas e restantes ativos do género, em 2023 o governo põe um ponto final nesta isenção. Falta conhecer a forma como serão tributados.