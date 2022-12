Bancos fecham maior negócio imobiliário do ano

Está concluído, após um ano de negociações, o maior negócio deste ano no imobiliário: a venda da cadeia de hotéis de luxo Projecto Crow.



O comprador é o fundo Davidson Kempner, que tirou os hotéis das mãos de vários bancos nacionais - Novo Banco, BCP e Caixa Geral de Depósitos - e ainda do Santander.

O montante da operação não foi divulgado, mas rondará os 850 milhões. No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novobanco foi o único a revelar que encaixa 224 milhões de euros com esta operação.

O negócio inclui hotéis do Grupo NAU, o Palácio do Governador e o Cascatas Golf & Resort Spa da Hilton, entre outros.

Este grupo de hotéis era um problema na carteira dos bancos envolvidos. Estava incluído no portfólio da ECS Capital, uma sociedade fundada em 2006, com o objetivo de recuperar ativos na área do turismo.

Vários bancos estavam expostos a esta carteira, mas pesava sobretudo sobre o Novo Banco, BCP e CGD. Com uma percentagem menor, surgem também o Santander e a Oitante, um veículo que tinha sido criado para ficar com os ativos do Banif que o Santander Totta não quis.