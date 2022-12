Tripulantes chumbam proposta da TAP e mantêm intenção de greves até 31 de janeiro

A assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) chumbou esta quinta-feira a proposta da TAP, mantendo a intenção de realizar cinco dias de greve até 31 de janeiro, adiantou à Lusa fonte sindical.

Assim, a proposta da administração da companhia foi chumbada, com 615 votos contra, seis a favor e uma abstenção, mantendo-se a possibilidade de avançar com uma greve de cinco dias até ao final do próximo mês, como tinha ficado decidido na última assembleia do SNPVAC.

Recorde-se que este sindicato realizou uma greve de tripulantes da TAP nos dias 8 e 9 de dezembro, que levou a companhia aérea a cancelar previamente 360 voos e teve um impacto estimado total de oito milhões de euros.

O anúncio surge no contexto de uma crise política que, ontem à noite, levou o ministro das Infraestruturas e Obras Públicas, Pedro Nuno Santos, a apresentar demissão.

Na origem da demissão está uma indemnização de 500 mil euros paga a Alexandra Reis aquando da sua saída do conselho de administração da companhia aérea. Alexandra Reis viria depois a ser nomeada secretária de Estado do Tesouro, no início de dezembro, um cargo ao qual resignou esta semana perante suspeitas de que a TAP mentiu à CMVM sobre esta compensação financeira.

[em atualização]