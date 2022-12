Algarve com reservas 10% acima de 2019 para a passagem de ano

Depois do Natal começa a contagem decrescente para a passagem de ano. O Algarve já tem história de ser um dos locais de eleição para a noite de réveillon e não vai ser diferente na entrada para 2023.

"O Algarve, numa sondagem que fizemos, está cerca de 10% acima dos resultados de 2019", avança Hélder Martins, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, que conta ainda à Renascença que o número de reservas aumentam, mesmo com o aumento dos preços.

"A expectativa de custos anda cerca de 10% acima de 2019, mas creio que esse fator não vai afastar os clientes."

O bom tempo no Algarve convida a um brinde a sul do país e já há lotações esgotadas ou perto disso. "Os hotéis com programa completo, ou seja, alojamento e animação, estavam todos acima dos 80%. Há vários esgotados e outros com alguma capacidade", refere. É o caso do Tivoli Carvoeiro, que tem dois jantares diferentes e uma gala de passagem de ano com animação e fogo de artificio.

"Comparando com 2019, que é o ano referência, estamos bastante bem. Para as noites de 30 e 31 estamos com ocupações superior a 80%", conta João Jesus, diretor-geral do Tivoli Carvoeiro, que explica à Renascença que há ainda alguns lugares disponíveis, mas acreditam que vão chegar pedidos de última hora: "É bastante expectável que cheguemos até ao próprio dia 31 ainda a receber reservas e que enchamos para essa noite".

A passagem de ano que também é uma oportunidade para o Algarve fechar 2022 da melhor maneira.

"É de facto uma lufada que vem para o Algarve. Estamos numa época muito baixa. A sazonalidade continua a ser um problema na região e pelo menos neste período começamos a mexer", diz Hélder Martins e reforça João Jesus: "Este ano sem essas restrições dos últimos dois anos o mercado está com muito apetite pela passagem de ano".

Opções apetitosas a sul do país para começar 2023 em grande.