Taxas de juro do BCE deverão ir até um máximo de 3,5%, admite Mário Centeno

O governador do Banco de Portugal acredita que as taxas de juro não deverão ir além dos 3,5%.

Em entrevista esta quinta-feira à noite, na RTP, Mário Centeno admitiu que, num cenário de previsibilidade, e sem que haja um agravamento do conflito da Ucrânia, a taxa de referência do BCE deverá continuar a subir até um máximo de 3,5% para, depois, convergir para a taxa de juro neutral que, no caso europeu, está estimada em cerca de 2%.

Como nos Estados Unidos, “esse mesmo conceito coloca a taxa de juro neutral quase no dobro, ou mais, ou seja, acima dos 4%”, a evolução dos juros na Zona Euro vai acompanhar as taxas norte-americanas.