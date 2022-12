Ações da Sonaecom valorizam mais de 20% após anúncio de OPA pela Sonae

As ações da Sonaecom valorizavam-se perto de 20% no início da sessão desta quinta-feira, depois de a Sonae anunciar que vai lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre a empresa com uma contrapartida de 2,50 euros por ação.

Na abertura da sessão, as ações da Sonaecom ganhavam 22,7% para 2,54 euros, estando, pelas 09:15, nos 2,48 euros por ação (+19,81%), a sua avaliação mais alta desde 2019.

Esta valorização surge depois de Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter levantado a suspensão sobre a negociação das ações da Sonaecom, na quarta-feira, implementada no mesmo dia enquanto aguardava divulgação de informação relevante.

Antes do levantamento desta suspensão, a Sonae anunciou que lançou uma OPA sobre as ações não detidas da Sonaecom com uma contrapartida de 2,50 euros por ação, correspondendo a um prémio de 25% face à cotação no momento do bloqueio.

Atualmente, a Sonae já detém 88,36% do capital social da Sonaecom e 89,97% dos direitos de voto.

“No caso de a OPA permitir ultrapassar uma participação de 90% dos direitos de voto, a Sonae recorrerá ao mecanismo de aquisição potestativa, resultando na exclusão da negociação das ações em mercado”, adianta o grupo.

O controlo exclusivo pela Sonae “permitirá uma maior eficiência e flexibilidade na gestão operacional dos negócios detidos pela Sonaecom e a exploração de novas oportunidades de desenvolvimento do seu portefólio”, remata.