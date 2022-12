Corrida aos Certificados de Aforro com aumento recorde em novembro

Os Certificados de Aforro continuam a ser alvo de forte procura que atingiu, em Novembro, um máximo de aumento que não se verificava desde dezembro de 2007.

O montante subscrito aumentou 10,5%, para quase 18 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O "stock" total dos Certificados de Aforro já cresce há oito meses consecutivos, impulsionado pelo aumento da remuneração. Por estarem indexados à Euribor, que reage à subida das taxas de juro do Banco Central Europeu, têm vindo a apresentar taxas de juro acima das que são oferecidas nos depósitos bancários.

A serie E, atualmente em vigor, oferece neste momento uma taxa de juro de 1,84%, ou 2% líquidos. Há seis meses, em junho, a taxa bruta para novas subscrições era de 0,63%.

Estas valores explicam que em novembro o dinheiro aplicados em certificados tenha chegado aos 17.709,10 milhões euros, mais 1.688,94 milhões de euros do que no mês anterior.

Este aumento da procura mais do que compensou o menor interesse pelos Certificados do Tesouro, onde se registou nova redução, desta vez de 274,87 milhões de euros, para 15.554,15 milhões. O volume de subscrições desce pelo 13º mês consecutivo.

Em outubro, os Certificados de Aforro superaram pela primeira vez em cinco anos os Certificados do Tesouro.

Ainda segundo o relatório do banco central, este ano o stock de Certificados de Aforro já aumentou 42%, passou de 12,5 mil milhões de euros no final do ano passado, para os atuais quase 18 mil milhões de euros.

