Galp vai comprar gás natural liquefeito a empresa do Texas durante 20 anos

A petrolífera portuguesa Galp assinou um contrato de compra com a norte-americana NextDecade para a compra de gás natural liquefeito (GNL) durante 20 anos.

O acordo, que entra em vigor em 2027, prevê o fornecimento à Galp de um milhão de toneladas de gás natural liquefeito por ano.

Em comunicado enviado esta terça-feira às redações, a Galp indica que as entregas serão “indexadas ao Henry Hub numa base FOB acrescida de uma taxa fixa de liquefação”.

O GNL será proveniente do projeto Rio Grande LNG, no estado norte-americano do Texas.

Com este acordo, a Galp reforça a aquisição de gás natural oriundo dos Estados Unidos. Os fornecimentos da Venture Global devem arrancar no início do próximo ano.

“Também vem adicionar mais flexibilidade e diversidade geográfica ao portfólio de fornecedores", indica a empresa, que atualmente opera em 10 países e emprega um total de 6.360 pessoas.