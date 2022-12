Banco especializado em cobrar dívidas reclama mais de 40 milhões ao SNS

Um banco especializado em cobrar dívidas está a reclamar mais de 40 milhões de euros aos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Por isso, avançou com cerca de meia centena de ações na justiça.

Segundo o jornal ECO, o maior visado pela sociedade financeira BFF Bank é o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - composto pelos hospitais de S. Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz - com uma divida superior a 16 milhões de euros.

Esta sociedade financeira, que compra dívidas dos fornecedores dos Governos, tinha avançado com 32 ações administrativas em cerca de um mês e meio. Mas, agora, deu entrada com mais 57 ações no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa na passada sexta-feira.

No total, o BFF Bank reclama 42,1 milhões de euros.

De acordo com os resultados até setembro, o grupo tem mais de 240 milhões de euros de faturas por cobrar a entidades públicas portuguesas, uma subida de 30% face ao período homólogo, em que eram cerca de 180 milhões.