Um em cada quatro portugueses não vai comprar prendas este Natal

De acordo com um estudo realizado pelo Instituto Português de Administração de Marketing (IPAM) do Porto, o valor médio de compras gasto por portugueses neste Natal será de 377 euros, em relação aos 398 euros em 2021, uma descida de 5,2%.

No universo das crianças até aos 12 anos, as prendas mais compradas são brinquedos (24,2%) e livros (15%). Já para os adolescentes (entre os 12 e os 18 anos) as escolhas recaem sobre roupa/calçado (32%), acessórios (22%) e livros (18%). De acordo com o estudo, estas são igualmente as escolhas preferenciais dos presentes de Natal dos adultos, mas noutra proporção: roupa/sapatos (25%), acessórios (22%) e livros (17%).

Um quarto dos portugueses pretende fazer as compras todas "online" e um quinto em centros comerciais, com 10% a preferir o comércio de rua.

Do total de inquiridos, 78,3% recebe o subsídio de Natal, dos quais 2,1% afirma não vai utilizar este dinheiro para efetuar compras de Natal, enquanto 2,1% vai gastar a totalidade do subsídio.

Um terço dos inquiridos estima gastar entre 11% e 25% do subsídio de Natal e outro terço prevê gastar entre 26% e 50% do subsídio, refere ainda o estudo.