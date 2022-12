TAP anuncia reforço da oferta de voos para Estados Unidos, Brasil e Venezuela

A TAP vai aumentar os voos para os Estados Unidos, Brasil e Venezuela a partir de 2023. A companhia decidiu ainda aumentar as ligações intercontinentais a partir do Porto.

A empresa terá 17 voos adicionais durante o verão, o que representa um regresso à oferta pré-pandemia.

“Hoje anunciamos mais voos para os Estados Unidos, para o Brasil e mais um para a Venezuela, a partir do verão. São mais 17 voos, na operação transatlântica”, anunciou a presidente, Christine Ourmières-Widener.

O reforço da operação exige também mais trabalhadores. A presidente executiva da companhia nacional não diz quantos, nem se obriga a contratar os que foram dispensados, porém, os contactos já estão a ser feitos.

“Temos um plano para recrutar funcionários, consistente com o número de voos, e já está em andamento. Esta manhã discutimos com o Sindicato dos Tripulantes de Cabine, e já discutimos com os pilotos e com o pessoal de handling, porque mais voos significa mais trabalho nos aeroportos”, concretizou.

O encontro desta segunda-feira, com os sindicatos, serviu ainda para discutir as reivindicações dos trabalhadores, numa tentativa de evitar novas greves. Ainda não está nada fechado, mas a presidente da TAP promete novidades para breve.