O aeroporto esquecido

Portugal não se dá bem com grandes obras. Desde os dramas de Afonso Domingues no Mosteiro da Batalha e as obras de Santa Engrácia até às desventuras do Complexo de Sines e da linha TGV, a verdade é que, por cá, os projetos magnificentes em geral desiludem as expetativas, saindo muito tarde e muito caro, nos casos raros em que chegam a sair. Mas, mesmo considerando este ambiente negativo, a saga do segundo aeroporto de Lisboa destaca-se pela tolice e morosidade.



Começado em 1969, este projeto já teve inúmeros estudos e variadas soluções apresentadas sempre como definitivas (a mais recente das quais em junho deste ano), que acabaram por se revelar caducas. Por estranho que pareça, a situação nos finais de 2022, 53 anos e 31 governos depois do início, define-se pela recente nomeação de uma comissão técnica para fazer um estudo de avaliação das alternativas. Podemos dizer que regressámos a 1969.

O mandato da referida comissão, sem estar fechado, aponta para cinco alternativas principais, três das quais mantêm a atual solução da Portela, e incluindo nas cinco três locais alternativos: Montijo, Alcochete e Santarém. Desapareceram algumas das antigas “soluções definitivas”, como Porto Alto, Rio Frio ou Ota. Mas a omissão mais surpreendente é Alverca.

Há mais de cinco anos que uma equipa de reputados especialistas, chefiada pelo engenheiro José Proença Furtado, e incluindo ambientalistas, urbanistas e economistas, como o antigo presidente da Câmara de Lisboa António Carmona Rodrigues, tem vindo a advogar a criação de um hub com duas localizações próximas: Alverca para o longo-curso e a atual Portela para o médio-curso (ver https://hubalvercaportela.com/). Esta solução tem várias vantagens evidentes, a principal das quais é o reduzido custo e duração do projeto.

Começa logo por ter o grande benefício de não obrigar a deitar fora um aeroporto ainda em excelentes condições de utilização. Um dos tiques que sempre assombrou as grandes obras lusitanas é o gigantismo e a novidade, preferindo-se o grande e caro ao prático e acessível. Isso verifica-se em duas das alternativas estudadas pela comissão, que implicam substituir definitivamente a solução da Portela por grandes construções em Alcochete ou Santarém. Será que nós, país rico, podemos dar-nos ao luxo de descartar aeroportos?